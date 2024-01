Antes das 6h, Bocalom visita obras do elevado e encontra trabalhadores: ‘É levantar cedo e trabalhar’

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou uma nova visita à obra do elevado da Avenida Ceará na manhã deste sábado (6). Desta vez, ao chegar no local o líder do Executivo Municipal encontrou todos os servidores já trabalhando a todo vapor na construção.

Bocalom chegou no local, segundo ele, 5h56 da manhã. Na última terça-feira (2), o prefeito foi até a obra às 5h55 e não encontrou ninguém trabalhando. Em um vídeo divulgado nas suas redes sociais, ele mostrou a obra parada e revelou que havia combinado com a empresa de estarem às 6h na construção.

“Combinei que 6h estariam aqui e não tem ninguém. Já estou entrando na obra e já chamei a atenção do secretário, nós temos que começar a trabalhar cedo, esse ano é ano de trabalho, não é ano de ficar enrolando”, disse.

Já neste sábado, ao chegar no local da obra, o prefeito se deparou com um cenário totalmente diferente, com o serviço já em andamento.

“É isso aí, pronto! Está todo mundo aqui. É isso mesmo, levantar cedo e começar cedo o trabalho. Nós precisamos vencer o tempo e fazer nossas obras”, ressaltou.