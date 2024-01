Ao tentar ultrapassar ônibus, motociclista colide com carro e fica com fratura exposta

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (30), no km 07 da Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre.

Segundo informações, um homem identificado como Wilison dos Santos Serra, de 24 anos, seguia no sentido Rio Branco ao município de Porto Acre, na Vila do V – onde trabalha em uma loja agropecuária de propriedade do seu tio -, na sua motocicleta tipo Honda Titan de cor vermelha, quando ao tentar realizar uma ultrapassagem de um ônibus, um veículo tipo Ford KA de cor branca, teria saído repentinamente de uma propriedade, ocasionando a colisão. Na batida, Wilison foi arremessado ao solo, caindo vários metros depois do incidente.

Populares que passavam pararam para prestar socorro ligando imediatamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de socorristas foi ao local, realizou todos os atendimentos e encaminhou a vítima para o Pronto-Socorro de Rio Branco com fratura exposta da perna esquerda e algumas escoriações. Chegou lúcido e orientado ao local, onde foi recebido pela equipe médica plantonista da unidade de saúde, e seguiu para o centro cirúrgico, e atualmente está em observação.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, foi informado e militares foram ao local, colheram as informações e acionaram os profissionais da Polícia Civil por meio da perícia criminal, onde todos os procedimentos periciais foram devidamente realizados.