Após 10 anos, Neguinho da Beija-Flor retorna ao Acre; conheça mais sobre o sambista

Em clima de carnaval e com muita alegria, o Governo do Acre anunciou o sambista, cantor e compositor, Neguinho da Beija-Flor, no Carnaval da Família. Após 10 anos, o sambista desembarca em Rio Branco para participar do Carnaval na Gameleira. Neguinho da Beija-Flor fará o show de encerramento do Carnaval da Família, no dia 13 de fevereiro a partir das 22h. No ano de 2014, Neguinho da Beija-Flor foi a grande atração do Réveillon do Acre, que aconteceu na Avenida Amadeo Barbosa no governo de Tião Viana.

Veja fotos de Neguinho no Reveillón Acre em 2014:

Com 45 anos de carreira, Neguinho da Beija-Flor é considerado um dos mais expressivos nomes do samba e da música popular brasileira. Além de cantar e compor com maestria, ele também é conhecido como “O intérprete dos intérpretes”, por ser o dono da voz que conduz a Beija Flor de Nilópolis na Marquês de Sapucaí, palco do maior espetáculo audiovisual a céu aberto do mundo.

Além do sucesso no carnaval carioca, Neguinho da Beija-Flor tem uma carreira sólida, realizando shows pelo Brasil e cumprindo anualmente turnês em outros países.

São de autoria dele alguns clássicos da MPB e do samba, como: “Magali”, “Malandro é malandro, mané é mané..”, “Obrigado, Jesus “, “Bem melhor que você”, “Malandro também chora”, “A deusa da passarela”, entre outros.

A coluna Douglas Richer, separou um vídeo cheio de hits de Neguinho da Beija Flor: