Após 5 meses, PRF inocenta marceneiro que foi morto de forma bárbara e se envolveu em acidente

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão-caçamba e uma motocicleta, ocorrido em agosto do ano passado nas proximidades da ponte metálica, em Sena Madureira, resultou na morte da trabalhadora rural Alessandra Souza de Lima, 25 anos. Naquela ocasião, ela trafegava na garupa da motocicleta quando foi registrado o sinistro. Somente agora, passados quase cinco meses do acidente, é que saiu o resultado da perícia.

SAIBA MAIS: Homem assassinou marceneiro a pauladas e facadas para vingar morte da esposa

O procedimento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou a conclusão de que o piloto da motocicleta invadiu a preferencial e, desse modo, provocou a batida. Com isso, a perícia inocentou o motorista do caminhão-caçamba Nacife de Oliveira Passos.

À frente das investigações, o delegado Thiago Parente, da Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira, confirmou as informações. “Sobre esse caso, a perícia realizada pela PRF apontou que o condutor da motocicleta acessou a Rodovia sem observar a presença do veículo que já trafegava na via de forma preferencial. Dessa forma, juntamente com outras provas, foi possível concluir que o condutor da motocicleta foi o responsável por essa fatalidade. O inquérito policial já foi relatado e enviado ao Poder Judiciário para adoção das medidas cabíveis”, destacou.

O condutor da motocicleta, naquela ocasião, era Antônio Benedito de Souza Conceição, 36 anos de idade, conhecido por “Bené”, esposo de Alessandra, vítima fatal do acidente.

A partir daquele episódio, outra tragédia ocorreu posteriormente.

Em outubro do ano passado, Antônio Benedito, o “Bené”, armou uma tocaia e matou barbaramente Nacife de Oliveira Passos, o motorista do caminhão-caçamba. O crime ocorreu nas dependências do Pólo Moveleiro, onde Nacife tinha uma marcenaria.

Mesmo não tendo provocado o acidente, como restou comprovado, Nacife acabou pagando com a própria vida.

Antônio Benedito foi preso posteriormente e se encontra no presídio Evaristo de Moraes aguardando julgamento.