Após anos foragido, acreano é preso no sul do país por estupro; ele já tinha constituído família

Um acreano de 47 anos foi preso nesta quinta-feira (4), no município de Vera Cruz, interior do Rio Grande do Sul, após anos foragido. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pela Justiça do Ceará, por estupro de vulnerável.

O acreano estava foragido desde 2010, após cometer o crime em Fortaleza, cidade onde ele havia estuprado a vítima. O mandado de prisão foi expedido pela juíza Maria Ilna Lima. A prisão dele aconteceu após a equipe de investigação da Polícia Militar apurar informações de que o homem teria fugido para o sul do país.

No município onde ele foi preso, o acreano já havia, inclusive, constituído família. Ele foi conduzido ao Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. A Polícia não revelou o nome dele. O processo corre em segredo de justiça.