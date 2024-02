Após briga no BBB24, Boninho ironiza: “Um brinde a harmonia”

“Meio molenguinha”, dispara Fernanda sobre corpo de Alane

Na tarde desta quarta-feira (31/1), Fernanda protagonizou um barraco daqueles com Alane no BBB24. A duas começaram a discutir na academia, depois da nutricionista dizer que o corpo da miss estava “meio molenguinha”. “Eu jamais julgaria o seu corpo!”, apontou a paraense.

“Se você não se arrepende de ter mentido, é um problema seu e do seu caráter”, pontuou Alane. “Você não precisa usar essa roupinha bonitinha de frufru, meu amor. Você está toda vestida”, disparou Fernanda dando início a um conflito.

“Eu não estou vestida, eu sou assim. Eu ser assim te incomoda?”, questionou. “Tá meio molenguinha aí. Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua”, respondeu a aliada de Giovanna Pitel. “Eu não sou amiga de gente que julga o corpo das pessoas dessa forma”, frisou Alane. “Está incomodada?”, perguntou Fernanda. “Eu jamais julgaria o seu corpo!”, ponderou a bailarina.

O clima ficou tenso e a moça de Niterói continuou alfinetando a outra: “Não vou bater palma para palhaça!”. Com o dedo em riste para a rival, Alane grita: “Você me respeita! Você me respeita! Eu não vou falar do seu corpo”.

Em seguida, a discussão virou uma baixaria, com direito a palavrões: “Está gritando por quê? Quer chorar, chora bonequinha. Mostra o seu desespero! Vai tomar no tutu, cu largo do cu”, falou Fernanda, enquanto Michel, MC Bin Laden, Raquele e Matteus tentavam acabar com a briga.