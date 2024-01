Após colisão entre carro e moto, pai e filho de 6 anos vão parar no Pronto-Socorro

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (02), na Avenida Sobral, no bairro Sobral, em Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas momentos após o acidente, um homem de 45 anos, identificado como Helozangelo dos Prazeres de Oliveira, que trabalha cuidando de idosos, trafegava sentido bairro centro, na sua motocicleta de modelo Honda CG de cor prata, quando ao passar pela entrada da rua Farol, um carro tipo Fiat Cronos de cor branco, conduzido por uma mulher não identificada, teria invadido a preferencial do motociclista, ocasionando uma colisão frontal.

No momento da batida, o motociclista transportava seu filho, uma criança de 6 anos, e ambos caíram ao solo, porém, a criança teve apenas algumas escoriações.

A motorista do veículo parou imediatamente e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A viatura de suporte básico 04 foi destacada para atender a ocorrência. Assim que os socorristas chegaram ao local, todos os procedimentos foram devidamente adotados. Geyson Oliveira, enfermeiro da equipe, informou que Helozangelo teve uma fratura exposta na perna esquerda e algumas escoriações pelo corpo, foi devidamente estabilizado e encaminhado para dentro da viatura. Nesse mesmo momento, o condutor socorrista do Samu, Willian Viana, prestava socorro à criança, que foi acolhida e encaminhada junto com seu pai para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde foram entregues com quadro de saúde estáveis, porém, deverão passar por novas avaliações pela equipe médica do trauma do PS.

O curioso da batida é que a moto pilotada por Helozangelo parou uns 70 metros após o acidente, batendo na lateral de uma Fiat Estrada de cor vermelha, que estava estacionada na frente de uma farmácia.

A Polícia Militar, por meio de policiais do primeiro batalhão, foram informados, chegando rapidamente ao local, isolando o perímetro e, posteriormente, acionando o batalhão de trânsito para dar seguimento aos procedimentos pertinentes.