Após polêmicas e ação judicial, Bluefit antecipa encerramento das atividades no Acre

A Bluefit, conhecida rede de academias, usou as redes sociais nesta segunda-feira (22) para comunicar a sociedade rio-branquense o antecipamento do encerramento das atividades na capital. A notícia foi comunicada através de um comunicado oficial, onde a empresa expressou profundos agradecimentos aos clientes.

“Agradecemos sinceramente por fazerem parte da nossa jornada!”, destacou a Bluefit em seu comunicado, reconhecendo a importância dos clientes, colaboradores e parceiros que contribuíram para o sucesso da academia na cidade.

O encerramento das operações em Rio Branco está associado a uma série de eventos judiciais. Uma decisão do desembargador Roberto Barros, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), derrubou a liminar que permitiria à Bluefit suceder no contrato de locação do espaço onde a academia está situada, na Rua Isaura Parente. A controvérsia teve início quando os franqueados informaram à rede sobre a rescisão do contrato de franquia.

O escritório de advocacia que representava os franqueados esclareceu que o aditivo de contrato proposto pela Bluefit, no qual a rede seria reconhecida como Interveniente Anuente, nunca foi assinado, invalidando qualquer acordo nesse sentido.