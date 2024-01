Aposentado e servidor público são baleados no Belo Jardim em Rio Branco

Um atentado foi registrado na tarde deste domingo (14) no bairro Belo Jardim, Segundo Distrito de Rio Branco (AC). O crime ocorreu no Ramal da Judia, próximo à distribuidora DM, quando um motoqueiro não identificado surpreendeu transeuntes, efetuando disparos indiscriminados.

De acordo com testemunhas oculares, o atirador, que se deslocava pelo Ramal da Judia, parou em frente à distribuidora DM, sacou uma arma e disparou contra as pessoas que estavam no local. Após o ataque, o criminoso fugiu em direção desconhecida, deixando para trás dois feridos.

O aposentado Osmar Souza de Oliveira, de 58 anos, estava na frente do estabelecimento, quando foi atingido na região do maxilar. Ao perceber o perigo, Osmar correu para dentro do estabelecimento, buscando auxílio. A segunda vítima, identificada como Adelceinei Ferreira da Silva, de 46 anos e funcionário público, estava na distribuidora para comprar bebidas e retornar para casa. Adelceinei foi atingido por dois disparos, um na perna esquerda, causando uma fratura grave, e outro próximo à virilha.

Populares que testemunharam o atentado agiram com rapidez e, mesmo temerosos, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas viaturas, uma de suporte básico e outra avançada, foram enviadas para prestar socorro às vítimas. Os socorristas realizaram os procedimentos de estabilização no local e, em seguida, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, lúcidas e orientadas para a equipe médica plantonista do trauma, onde serão submetidas a novas avaliações.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente. Várias viaturas do segundo batalhão, juntamente com a equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) através da companhia ROTAM, deslocaram-se para o local do crime. Militares colheram informações e iniciaram patrulhamento na tentativa de prender o atirador, enquanto a Polícia Civil, representada pela Equipe de Pronto Emprego ligada à DHPP, esteve no Pronto Socorro colhendo informações para dar início aos procedimentos de investigação, visando descobrir a identidade do autor dos disparos.