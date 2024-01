Asteroide passará perto da Terra neste sábado; saiba como assistir

Um asteroide medindo entre 44 e 99 metros de diâmetro vai passar próximo da Terra no sábado (25). Apesar do seu tamanho, não há riscos de que ele colida com o nosso planeta.

Batizado de 2023 DZ2, ele é muito maior que aquele que entrou na cidade de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, e causou algumas quebras de janelas.

Apesar de não haver risco de colisão, de acordo com o site EarthSky, o 2023 DZ2 vai passar a 173 mil km do nosso planeta, metade da distância entre a Terra e a Lua. Para quem estiver curioso, será possível assistir ao vivo a sua passagem no site Virtual Telescope ou por meio de um telescópio tradicional.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎

While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 21, 2023