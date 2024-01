Atletas embarcam para pré-temporada do São Francisco

Os atletas Kawuan, Geovanni, Rodrigo Lamar e Júlio César embarcaram nesse sábado, 20, para Rio Verde, Goiás, e na segunda, 22, serão integrados ao elenco do São Francisco para o início dos treinamentos visando o Campeonato Estadual.

“Estamos cumprindo o nosso planejamento. Termos a nossa base no elenco profissional valoriza a nossa formação”, declarou o CEO Wemerson Campos.

Viaja na quinta-feira

Wemerson Campos confirmou o técnico Tinho Damasceno no comando do início dos trabalhos em Rio Verde. “Nos primeiros dias em Rio Verde, o Tinho vai comandar dentro e fora do gramado. Devo chegar somente no fim da semana, mas o planejamento foi fechado pensando em todos os detalhes”, explicou o CEO.