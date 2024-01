Autor de relatório da Abin investigado pela PF é nomeado no gabinete de Alan Rick

O site Poder 360 divulgou nesta sexta-feira (26) que o advogado Ricardo Wright Minussi Macedo, apontado pela Polícia Federal como responsável por um relatório da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), que tentou ligar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ao PCC, é nomeado no gabinete do senador do Acre, Alan Rick, do União Brasil.

A PF investiga um relatório feito por Macedo, produzido durante a gestão de Alexandre Ramagem, na época à frente da Abin durante o governo Bolsonaro, chamado de “Prévia Nini.docx”, que embasou a operação de busca e apreensão da PF, em um inquérito que investiga o aparelhamento político da agência e espionagem ilegal.

Segundo o site, o advogado trabalhou com Alan ainda quando o senador era deputado federal do Acre, em 2016. Em 8 de junho de 2021, Ricardo Macedo foi nomeado de forma fixa no gabinete de Alan.

Além disso, Macedo defendeu Alan em 5 processos judiciais, sendo 1 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo e 2 no Acre.

Em resposta enviada ao site, Alan disse não ter qualquer gerência sobre atividades privadas de seus funcionários e afirmou acreditar que tudo não passará de um “mal-entendido”.

“Não tenho qualquer gerência sobre as atividades privadas dos meus servidores. Após tomar conhecimento do noticiado, fui informado que, no âmbito de sua atuação advocatícia privada, ele prestou serviços à Associação dos Servidores da ABIN (Asbin). Confio plenamente na Justiça e tenho certeza que as investigações demonstrarão que a veiculação do nome dele nessa investigação não passa de um mal-entendido e tudo será devidamente esclarecido”, disse o senador.