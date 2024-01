Baby do Brasil recebe intimação em camarim e terá que pagar R$ 1 mi por direitos autorais

Por essa ela não esperava! Baby do Brasil levou um susto ao ver um oficial de justiça no seu camarim, depois de realizar um show no Universo Spanta, no Rio de Janeiro. O profissional teria ido até o local por causa de um processo movido contra a cantora por um ex-Novos Baianos, Luiz Dias Galvão. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (26/1) pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Ela foi processada pelo poeta três meses antes dele morrer, em outubo de 2022, para que ela prestasse contas dos shows da banda Novos Baianos. Luiz Galvão teria dito que Baby e sua produtora “dividiam os percentuais para cada integrante e, sendo conferida pelo autor, os valores não coincidiam com o valor repassado pela empresa que contratou os Novos Baianos”.

Então do Brasil “tomou para si todas as decisões de como deveria ser a dinâmica de organização do grupo Novos Baianos”, mesmo sem autorização. Ainda há uma citação específica de um contrato da banda com a empresa T4F para a realização de dez apresentações, mas Galvão nunca tomou ciência do contrato “tendo apenas recebido a quantia de R$ 140 mil” pelos shows.

A família do poeta estaria pedindo R$ 1 milhão por direitos autorais de músicas, gravações e shows. A advogada Deborah Sztanjnberg tentava citar Baby do Brasil no processo há anos, mas os oficiais nunca a conseguiram encontrar, mas conseguiu autorização para citá-la no camarim após uma apresentação no Rio de Janeiro.