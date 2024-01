Baixa adesão ao Enem preocupa ministro: ‘Metade dos concluintes do Ensino Médio não fez’

O Ministério da Educação divulgou, nesta terça-feira, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 , realizado em novembro. Segundo os dados, cerca de metade dos estudantes concluintes do Ensino Médio faltaram às provas, sendo que apenas 1 milhão (50,8%) dos 2 milhões de jovens matriculados prestaram o exame. A abstenção foi vista com preocupação pelo ministro da pasta, Camilo Santana.

— Metade dos jovens que estão concluindo o Ensino Médio não fez o Enem. Precisamos saber o motivo disso e reverter esses números — declarou Santana.

Segundo o ministro, a pasta irá trabalhar em uma pesquisa com estados e municípios para mapear e entender as ausências na edição. Santana explicou que a ideia é que os estudantes concluintes do Ensino Médio respondam ao estudo.

O ministro ainda destrinchou alguns dados:

— Nós tivemos quase 500 mil inscritos no Enem 2023 a mais que 2022, um crescimento de inscrições em praticamente 10%, comparado ao ano anterior. Ainda é muito baixo diante do potencial que nós temos de acesso. Nós temos um total de matrículas públicas e privadas de em torno de 2 milhões e 83 mil jovens que estão concluindo o ensino médio no ano de 2023, e se inscreveram apenas 1 milhão e 400. Então tivemos mais de 600 mil jovens que não se inscreveram, e dos que participaram apenas 50% dos que estão concluindo o ensino médio em 2023 — explicou.

Em contrapartida, o ministro destacou o aumento do índice de participação dos estudantes da rede pública: foram 46,7% (837,6 mil), ante 38,1% (766,9 mil) na edição de 2022.

Redação

De todas as redações aplicadas, 60 alcançaram a nota mil. A nota média foi 641,6 e a mínima, fora as zeradas, foi 40 pontos. O Inep não divulgou a quantidade de redações zeradas. O tema da edição foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Dos 60 textos nota máxima, 4 foram de estudantes da rede pública. O Rio de Janeiro foi o estado com mais números de participantes que gabaritaram, sendo sete redações nota mil.

Provas

Em linguagens, códigos e suas tecnologias a nota mínima foi 287,0; a média, 516,2; e máxima, 820,8.

Em ciências humanas e suas tecnologias, a nota mínima foi 289,9; a média, 522,0; e a máxima, 823,0.

Em ciências da natureza e suas tecnologias, a nota mínima foi 314,4; a média, 497,4; a máxima, 868,4.

Em matemática e suas tecnologias, a nota mínima foi 319,8; a média, 534,9; a máxima, 958,6.

Ainda segundo o Inep, 842 cursos via Prouni podem ser acessados por quem tirou nota a partir de 569,6 no exame. Mais de um milhão dos avaliados, ou 37,1% dos participantes, se enquadram na pontuação.

Como acessar os resultados

O resultado pode ser acessado pela “Página do Participante” com o login único da plataforma gov.br (veja como acessar aqui).

Na manhã desta terça-feira, o site apresentou instabilidade, o que gerou uma redação imediata de alunos nas redes sociais.

Sisu

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ficarão abertas entre os dias 22 e 25 de janeiroo, de segunda a quinta-feira da próxima semana. O Sisu disponibilizará 264 mil vagas em instituições públicas de educação superior de todo o país a partir dos resultados do Enem.

As informações sobre o Sisu são obtidas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que também usa a plataforma gov.br. Neste ano haverá uma única etapa de inscrição, que valerá para cursos com início no primeiro ou no segundo semestre.

Participação e abstenção

Após queda acentuada no período da pandemia, o número de participantes na última edição do exame voltou a subir, chegando a 4 milhões de inscritos no ano passado. No entanto, apenas 2,7 milhões participaram e quase um terço dos estudantes — 1,2 milhão — faltou aos dois dias de prova, em um índice de abstenção (32%) similar ao de edições anteriores.

Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao MEC responsável pelo exame.

Como as notas do Enem 2023 são divididas?

As notas são divididas em cinco competências: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação. O resultado final, porém, não corresponde necessariamente ao percentual de acertos, uma vez que o Enem é corrigido através da Teoria de Resposta do Item (TRI), que define a dificuldade das perguntas de acordo com o desempenho dos alunos e confere pesos diferentes a elas. Além disso, cada instituição ou curso superior pode especificar os próprios critérios de relevância entre as competências ao definir a classificação do Sisu.