Barcelona x Osasuna: onde assistir, horários e escalações pela La Liga

Por outro lado, o Osasuna empatou em 1 a 1 com o Sevilla na última rodada. Posicionando-se no meio da tabela, a equipe possui 26 pontos e um aproveitamento de 41%. No retrospecto geral, o Barcelona ostenta 57 vitórias em confrontos com o Osasuna, que possui 18 vitórias, além de 19 empates.

Com mais derrotas (12) do que vitórias (oito), o Barcelona enfrenta uma temporada abaixo das expectativas, encontrando-se na parte inferior da tabela do Campeonato Espanhol. A ausência de Chimy Ávila devido a uma lesão na panturrilha é uma das preocupações para a equipe de Jagoba Arrasate.

Provável escalação do Barcelona

Peña; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsi e João Cancelo; Pedri, De Jong e Gundogan; Lamine Yamal, Ferran Torres e Lewandowski.

Técnico: Xavi Hernandéz.

Provável escalação do Osasuna

Sergio Herrera; David García, Catena e Juan Cruz; Areso, Oroz, Iker Muñoz e Moi Gómez; Budimir, Raúl García e Arnaiz.

Técnico: Jagoba Arrasate.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona pela La Liga?

O jogo desta quarta-feira, às 15h, entre Barcelona x Osasunaterá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Barcelona?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.