Batida entre carro e motocicleta deixa motoboy em estado grave no Xavier Maia

Um grave acidente foi registrado na noite desta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, na Avenida Brasil, localizada no bairro Xavier Maia, na parte alta de Rio Branco (AC). Os protagonistas desse episódio foram um veículo Fiat 500, de cor branca, conduzido por Regis Viana Maia, de 51 anos, e um motoboy por aplicativo, identificado como Andre Rocha da Silva, de 22 anos, que estava a bordo de uma motocicleta Suzuki Yes de cor amarela.

O incidente ocorreu em frente à praça Evellyn, no conjunto Xavier Maia, quando o motorista do Fiat 500, seguindo no sentido centro ao bairro, teria realizado uma conversão proibida, colidindo frontalmente com a motocicleta que trafegava no sentido oposto. O impacto da batida foi tão severo que Andre Rocha da Silva foi lançado ao solo, sofrendo múltiplas escoriações e várias fraturas em seu corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, e uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos, e diante da gravidade do quadro clínico de Andre, solicitaram o apoio da viatura de suporte avançado. A vítima foi estabilizada e encaminhada em estado grave para o Pronto Socorro de Rio Branco.

No hospital, Andre deu entrada com fraturas na bacia, perna direita e braço direito, além de múltiplas escoriações. Ele será submetido a uma avaliação mais detalhada pela equipe plantonista do trauma para determinar o melhor curso de tratamento.

A Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), também foi acionada para investigar o acidente. No local, os militares do trânsito descobriram que Regis, o condutor do Fiat 500, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, e seu veículo apresentava licenciamento atrasado. Além disso, a motocicleta de Andre também estava com o licenciamento vencido. Diante dessas informações, os veículos envolvidos no acidente foram periciados por Policiais Civis da Perícia Criminal e, posteriormente, recolhidos ao pátio do DETRAN-AC.