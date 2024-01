BBB 24: Wanessa Camargo detalha o término com Dado Dolabella há 20 anos

Na festa que rolou na madrugada desta quinta-feira (25/1) no BBB 24, Wanessa Camargo, de 41 anos contou como foi o término com o ator Dado Dolabella, quando namoraram pela primeira vez há 20 anos. Ela escutou a música “A Última Noite”, de Jão, e então recordou do momento.

Na conversa, a sister disse que associou a letra da canção com a última noite com o artista, antes de terminarem e cada um seguir com sua vida. “Essa música… Teve uma vez com o Dado, e a gente não sabia se a gente ia dar certo ou não. Eu pensava nessa noite e na minha noite de vinte anos atrás com ele, foi isso. Que eu sabia que era a última noite das nossas vidas, mas ele não sabia”, afirmou.

“E logo depois eu conheci meu ex-marido, a vida que foi. E eu sabia que era a última noite, eu sentia isso. E aí quando eu ouvia essa música, eu chorava”,completou, indo em seguida curtir a música na pista de dança.

Wanessa e Dado, de 43 anos, namoraram quando eram adolescentes. Depois que ela se separou do empresário Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos, voltou com o ator. Todo o caso foi descoberto com exclusividade pela então coluna LeoDias em 2022.