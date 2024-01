BBB 24: Yasmin debocha de Medina: “Pobre coitado que não conseguia tomar decisões”

Em conversa com Wanessa Camargo no quarto do BBB24, Yasmin Brunet deu uma rara declaração sobre o fim do seu relacionamento com Gabriel Medina, com quem foi casada por 1 anos.

Durante a conversa, Yasmin lembrou que Maycon disse que sua esposa, Franciane, era uma das poucas que “acredita que você [a modelo] não fez metade das merdas que você fez”. Wanessa então perguntou à loira do que se tratava. “Qual a merda você faz? É negócio do Medina, da época da separação?, questionou a cantora.

“Deve ser, porque separei uma família, segundo os fofoqueiros”, disse ela. “Porque [Medina] era um pobre coitado que não conseguia tomar as próprias decisões de se afastar de alguém ou não. Sempre a mulher [a culpada]”, ironizou Yasmin. “Vou perguntar para ele [Maycon] quais foram as merdas que eu fiz”, avisou a modelo.