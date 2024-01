Bebê de 3 meses vai parar no PS após ser agredido a socos pelo pai, em Rio Branco

Um bebê de apenas 3 meses de vida foi vítima de agressões violentas por parte de seu próprio pai, em meio a um desentendimento entre o casal, na noite desta quarta-feira (10), no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações fornecidas pela polícia, o casal envolvido nas agressões foi identificado como João Kassio Costa Lourenço, de 32 anos, e Nayane Souza de Aquino, de 25 anos. Durante a discussão, Nayane segurava a filha do casal quando João perdeu o controle e começou a agredir mãe e filha, desferindo vários socos nas duas. Após as agressões, o agressor, que trabalha como motorista por aplicativo, fugiu do local em sua moto, tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar foi acionada e a equipe do primeiro batalhão confirmou a veracidade das informações. Posteriormente, solicitaram a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), cuja equipe prestou os devidos socorros à mãe e à criança. Ambas foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Nayane apresentava escoriações pelo corpo, enquanto a criança estava em estado mais grave, com um preocupante hematoma na cabeça. Ambas foram entregues à equipe médica plantonista.

A Polícia realizou buscas para prender o agressor, mas até o momento, João Kassio Costa Lourenço não foi localizado. O caso será informado ao juiz da infância e adolescência, que deverá tomar as medidas cabíveis diante da gravidade do ocorrido.