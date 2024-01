Boca do Acre sofre com alagamentos e falta de infraestrutura

A cidade de Boca do Acre, situada a aproximadamente 950 km de Manaus, enfrentou uma situação crítica em 3 de janeiro devido às intensas chuvas que resultaram em alagamentos em várias áreas do município, afetando centenas de residentes. A precipitação começou no final da tarde e se agravou durante a madrugada, resultando em inundações em muitas residências e tornando as ruas impraticáveis.

Boca do Acre, uma cidade com significativa importância histórica, foi um destacado centro seringalista durante os anos áureos da indústria da borracha. Construída nas margens do rio Purus, onde se encontra com o rio Acre, a cidade está sujeita a enchentes periódicas. Para minimizar esse problema, foi estabelecido o bairro do Piquiá, mais conhecido como Cidade Alta, que não apresenta risco de inundação pelo rio. No entanto, mesmo os residentes da Cidade Alta não estão imunes às águas pluviais, que invadem as residências devido à falta de saneamento, bueiros e sistema de drenagem adequados. Adicionalmente, o acúmulo de lixo nas vias públicas e nas valas contribui para obstruções e a propagação de doenças.

Os habitantes expressam descontentamento com a falta de ação por parte do poder público, que não investe na infraestrutura da cidade nem realiza obras preventivas e de melhoria. Alegam que as chuvas não são eventos atípicos, pois temporais dessa magnitude são comuns em Boca do Acre, e que o cenário de alagamento não é uma ocorrência natural, mas sim uma consequência da negligência e do descaso das administrações anteriores, especialmente a gestão atual do prefeito Zeca Cruz. Segundo os moradores locais, o benefício do sol é reservado apenas a alguns privilegiados, enquanto a população em geral fica literalmente desamparada na chuva.

A chuva que assolou a cidade em 3 de janeiro iniciou-se por volta das 16h e perdurou até a manhã do dia seguinte. Toda a cidade foi impactada, e aqueles que não enfrentaram transtornos com a invasão de água em suas residências e a destruição de seus pertences depararam-se com um cenário desolador nas ruas, dificultando qualquer atividade cotidiana. Muitos moradores tiveram que agir durante a noite para tentar resgatar seus pertences e evitar prejuízos mais expressivos.

Os residentes de Boca do Acre clamam por ajuda e exigem uma solução imediata para o problema dos alagamentos, que compromete a qualidade de vida, a saúde e a segurança da população.