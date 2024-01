Bocalom anuncia convocação de novos profissionais da Saúde para Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou o chamamento de 100 novos agentes de combate a endemias na manhã desta quarta-feira (3).

O anúncio foi feito durante evento que deu iniciou ao mutirão de combate às arboviroses, que aconteceu na Unidade de Referência em Atenção Primária Maria Barroso, na Avenida Sobral.

“Esse chamamento vai reforçar os trabalhos da prefeitura no combate ao mosquito Aedes aegypti. Precisamos unir esforços com toda a saúde e também com a população de Rio Branco”, disse o prefeito.

Os novos agentes irão atuar em toda a capital acreana, nas ações de fiscalização e conscientização sobre os cuidados de prevenção, das doenças, em especial, da dengue, que teve aumento no número de casos.

“Nós estamos preocupados com o surto de arboviroses que tem tomado conta da nossa cidade. Nós nos reunimos, enquanto prefeitura , e pedimos ajuda de toda a população para atacar esse mosquito e controlar os casos de arboviroses em Rio Branco”, ressalta.