Bocalom diz que 10 empresas vão atuar na recuperação de ruas em Rio Branco; investimento é de R$ 190 milhões

O prefeito Tião Bocalom, revelou durante entrevista, nesta segunda-feira (22), que ao todo, dez empresas atuarão na execução do programa Asfalta Rio Branco.

As empresas estarão atuando nos bairros da capital, realizando os trabalhos de recapeamento asfáltico e de tapa buracos. Ao todo, serão 100 km de ruas que passarão por recuperação.

Segundo o prefeito, a previsão é que até o mês de agosto, as principais vias de Rio Branco passem por melhorias. “100 km é muito chão, então, são 10 empresas. Todas as empresas vão começar a fazer o tratamento dos buracos para até julho ou agosto a gente está com as pistas todas recapeadas”, explica.

O programa Asfalta Rio Branco terá um investimento total de R$ 190 milhões, destes, R$ 50 milhões são de recursos próprios da prefeitura, os outros R$ 140 milhões serão frutos de um empréstimo junto ao banco do Brasil, projeto aprovado pela Câmara dos Vereadores em dezembro de 2023, mas que precisou retornar novamente ao plenário durante sessão extraordinária nesta segunda-feira, na qual passou por adequações e foi aprovado definitivamente.

De acordo com Bocalom, além dos trabalhos de tapa buraco e de recapeamento, serão feitas ruas e calçadas novas.

“Vamos fazer algumas ruas novas, e também está incluído o conserto de algumas calçadas, não de todas, pois não temos dinheiro pra isso. Aonde tiver problema de drenagem também vamos entrar para resolver”, destaca.