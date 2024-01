Boulos apaga post após citar aumento de renda na gestão Bolsonaro

O deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP) apagou uma publicação na rede social X (antigo Twitter), após citar crescimento na renda da população mais pobre entre 2017 e 2022, período que abrange a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O político citou uma nota técnica divulgada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que aponta que a renda dos super-ricos, que representam 0,01% da população do Brasil, teve um crescimento três vezes maior do que 95% dos brasileiros.

Confira:

A atitude do pré-candidato à Prefeitura de São Paulo não passou despercebida e gerou comentários negativos na rede. “E pensar que esse senhor quer ser prefeito da maior cidade do país”, disse um usuário. “Fica a pergunta: hater ou fã?”, falou outro.

Eleições 2024

Guilherme Boulos é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e contará com a ex-prefeita Marta Suplicy como vice na chapa.

As eleições municipais de 2024 serão realizadas em 6 de outubro. No entanto, as manifestações em torno da disputa pelo Palácio do Anhangabaú estão cada vez mais acirradas. Até o momento, Boulos e Ricardo Nunes (MDB-SP), atual prefeito, são apontados como principais candidatos.

Outros nomes são indicados como potenciais candidatos à prefeitura paulista, a exemplo dos deputados federais Ricardo Salles (PL-SP), Tabata Amaral (PSB-SP) e Kim Kataguiri (União Brasil-SP).

Ricardo Nunes deverá receber o apoio de Jair Bolsonaro na disputa municipal, enquanto Guilherme Boulos será respaldado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).