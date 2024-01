Briga familiar termina em tragédia: sobrinho mata o próprio tio em Rio Branco

Na manhã deste domingo (07), uma tragédia chocou a comunidade localizada no ramal do Tuffi, na estrada do Irineu Serra, parte alta de Rio Branco (AC). De acordo com informações fornecidas pela polícia, uma briga entre tio e sobrinho resultou em um homicídio brutal.

O episódio teve início ainda na noite de sábado, quando o tio, identificado como Alcimar Castro de Oliveira, 42 anos, e o sobrinho, identificado como Paulo Lucas Souza da Silva, de 31 anos, começaram a consumir bebidas alcoólicas. A situação escalou para uma discussão acalorada ao amanhecer do dia.

Foi nesse momento que Paulo, munido de uma faca, partiu para cima de Alcimar, desencadeando uma luta corporal intensa. Infelizmente, a contenda resultou em Alcimar ferido gravemente, vindo a óbito no local devido às graves hemorragias. Paulo também ficou gravemente ferido, mas foi socorrido por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu).

Os dois envolvidos na tragédia eram vizinhos, com Paulo residindo na casa da frente e seu tio na casa aos fundos, ainda em processo de construção. Familiares desconhecem os motivos que levaram a discussão fatal.

A Polícia Militar, acionada para a ocorrência, isolou o perímetro e convocou o Instituto Médico Legal (IML) para realizar os procedimentos periciais. O corpo de Alcimar foi recolhido para o IML de Rio Branco após a necropsia, sendo posteriormente liberado para a família.

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), tomará a frente das investigações