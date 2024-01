Britney Spears é expulsa de hotel de luxo por fazer topless; FOTO

Britney Spears foi expulsa de um hotel de luxo da Califórnia após fazer topless em uma área comum do empreendimento. Segundo o The Daily Mail, diva pop também teria irritado os hospedes com “comportamento bizarros” nas áreas comuns.

A publicação também afirma que Britney Spears está banida permanentemente e não poderá mais acessar as instalações do Four Seasons Westlake Village, na Califórnia, nos Estados Unidos.

“Os funcionários falaram sobre isso por todo o hotel e é realmente lamentável, mas ela não tem permissão para entrar lá no momento, certamente não no spa”, disse uma fonte do Daily Mail.

“Britney vai ao Four Seasons em Westlake Village há anos, mas ela tem causado dor de cabeça”, acrescentou a fonte.

Ainda segundo o Daily Mail, Britney já foi expulsa outras vezes do mesmo hotel. “No ano passado, voltaram atrás e agora está banida novamente”, disse.