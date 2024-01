Cabo de Guerra: solo teatral sobre saúde mental será realizado em Rio Branco; veja como participar

Neste Janeiro Branco, campanha sobre a saúde mental, o solo teatral Cabo de Guerra será apresentado no domingo, dia 28, às 19h, no Teatro do Sesc, no Centro de Rio Branco. Os ingressos custam R$20 e R$10 (meia entrada) e podem ser adquiridos antecipadamente por meio do contato 68 999617599.

Em Cabo de Guerra, acompanhamos o jovem Lucas que, em seu quarto, luta contra dores físicas que despertam medo, angústia e ansiedade. Entre choro, raiva e desespero ele compartilha depoimentos de outras pessoas que passaram por situações semelhantes ou piores. Ao relatar seu processo, expurgar seu medo e encontrar sua luz, Lucas nos faz refletir sobre nós mesmos e sobre como lidamos com nossos conflitos internos e externos.

O trabalho é fruto da união de artistas acreanos de diferentes gerações. Com ideia, texto e atuação de Daniel Scarcello, a montagem conta com a direção de Clarisse Baptista, coreografias de Felipe Barbosa, trilha sonora original de Jorge Anzol e iluminação de Luís Rabicó.

Cabo de Guerra estreou em abril de 2022, em Rio Branco, por meio da Lei Aldir Blanc 2021 e foi destaque no Dia Mundial da Criatividade (2022), no Acre. O texto tem como base a experiência pessoal do ator, aliado a depoimentos colhidos de pessoas de todo o país durante o processo de pesquisa, e com referencial teórico apoiado em nomes como Carl Jung, Thich Nhat Hanh, Christian Dunker e Rumi.

“Estamos muito felizes de retomar o espetáculo, ainda mais neste período significante para a pauta. Durante a primeira temporada tivemos um retorno muito positivo e não vejo a hora de poder contar novamente essa história que aborda uma questão tão necessária e atual, que é a saúde mental”, comenta Scarcello.

Com linguagem simples, direta, poética e acessível ao grande público, Cabo de Guerra aborda temas ainda tabus como depressão e ansiedade, trazendo luz sobre a importância da saúde mental e o domínio e conhecimento do ser humano para com seus pensamentos e sentimentos.

“Da estreia até aqui acredito que o Daniel cresceu como ator. Até porque ele não deixou de se exercitar. E continua fazendo do seu trabalho, simples e sem pretensão, um ofício em que demonstra sua vocação e talento”, diz Clarisse.

Cabo de Guerra no Janeiro Branco

Em 2023, o Ministério da Saúde sancionou uma lei que torna a campanha Janeiro Branco oficial em todo o país já a partir de 2024. Portanto, além da apresentação para o público geral, Cabo de Guerra também terá seis sessões, dessa vez com ingresso gratuito, que pretendem contemplar cerca de 600 pessoas. Trata-se do projeto Cabo de Guerra – Janeiro Branco, aprovado no Edital do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura) e conta com o apoio Institucional do Governo do Estado do Acre.

O projeto utilizou os dados do Índice Instituto Cactus-Atlas de Saúde Mental (iCASM) de 2023 para identificar as pessoas mais afetadas por questões de saúde mental no país e, assim, recortar o público alvo do projeto: pessoas com baixa renda (em busca de emprego), mulheres, jovens e pessoas LGBTQIAPN+. Ainda foram inseridas pessoas surdas e a população indígena.

Para mobilizar o público específico o projeto conta com a parceria do Departamento de Humanização do Estado do Acre e do Núcleo de Populações Prioritárias e Vulneráveis por meio da Secretaria de Saúde-SESACRE; Central Única das Favelas (CUFA); Casa Rosa Mulher; Movimento Jovens do Futuro /Comitê Chico Mendes; Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa Psicossocial Euclides Fernandes Távora (NEPSE); Grupo Arte de Ser; Centro de Apoio ao Surdo (CAS), Associação dos Surdos do Acre; Juventude do Povo Huni Kuin de Rio Branco, por meio da FEPHAC.

As apresentações gratuitas serão realizadas no Teatro de Arena do Sesc e seguidas por debates com profissionais da psicologia, que são: Jorgenilce Alves, João Auricélio, Rodrigo Gomes, Sandra Ortiz e Leandro Rosa. Cabo de Guerra – Janeiro Branco conta com o apoio do Sesc Acre e da Usina de Arte João Donato.