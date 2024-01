Comissão Organizadora divulga atrações da quina carnavalesca em Sena Madureira

A Prefeitura de Sena Madureira, em parceria com DJ Wagner Produção e Evento, divulgou na noite de hoje (24) a programação oficial do Carnaval de Rua 2024. O evento está marcado para acontecer no palco municipal, em frente à Praça 25 de setembro, entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

Entre as atrações que prometem agitar a folia, destacam-se artistas renomados, como Paulo Everton, diretamente da capital, Hugo Brown, Gugu do Cavaco e Jullinho Marinheiro. Além disso, talentos locais também marcarão presença, como Letícia Feitosa, Bonde do Cambas, Dea Matos e Elvis Lennon.

A programação do Carnaval de Rua não se limita apenas à música; a Prefeitura assegurou policiamento e uma bela ornamentação para tornar o ambiente ainda mais festivo. A área ao redor da Praça 25 de setembro será interditada, proporcionando um espaço seguro e animado para os foliões.

O Carnaval de Rua é uma tradição querida em Sena Madureira, e a comunidade está ansiosa para celebrar esses dias de festa. Com uma programação diversificada e medidas de segurança garantidas, a expectativa é de que seja um evento inesquecível para todos os participantes.