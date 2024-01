Casados, médico e nutricionista criam página sobre curiosidades do Acre e bombam na web

Acreana, nascida em Rio Branco e o Paranaense, nascido em Arapongas, o casal Luiza Araújo, 30 anos, e Lucas Geraldini, 29 anos, criam página no Instagram que mostra diversas opções de lazer na região. O objetivo, além de dar dicas para se divertir em Rio Branco e trazer praticidade para as pessoas que procuram um local para ir, é também ajudar as empresas locais.

‘’Costumam dizer que em Rio Branco não tem nada para fazer, que não tem lugares para ir, mas é que não tinha um lugar que reunissem todos os lugares que tem. Então a ideia era facilitar a vida das pessoas e também trazer benefícios para as empresas. Aumentar a visibilidade para elas e, consequentemente, aumentar o número de vendas. E Graças a Deus, hoje em dia temos essa conversão com essas empresas que divulgam com a gente.’’ relata Luiza Araújo ao ContilNet.

Juntos há 10 anos e casados há quase 4, o casal morou dois anos em São Paulo, onde fizeram cursos e criaram uma página. Precisaram retornar a Rio Branco e trouxeram a ideia de criar uma página local, visto que até então, ainda não existia. Em meados de fevereiro de 2022, criaram a página @acre.dicas, e como estavam ainda em processo de mudança e de reorganizar a vida, tiveram certas adversidades no início. A principal, foi a dificuldade de as empresas entenderem a proposta da página.

“A gente procurava os lugares para fazer a divulgação e as pessoas não aceitavam. Foi bem difícil porque as pessoas não entendiam muito. E aí como a gente estava nesse processo de reorganização, acabou que a gente parou com a página, deixamos de lado. Ficamos desmotivamos por causa disso e ela ficou quase um ano parada”, diz Luiza.

Em setembro, com os dois trabalhando em suas áreas de formação, a vida já organizada e as coisas caminhando, voltaram com a página. Decidiram fazer com que as pessoas entendessem o que queriam transmitir e trabalhar com as ferramentas que tinham. De acordo com Luiza, em São Paulo esse formato de comércio é muito comum. Todo mundo lá já conhecia e já sabia como funcionava. Mas aqui em Rio Branco ainda não, então tiveram que explorar um mercado que ainda não existia.

Apesar das dificuldades iniciais, a página deu super certo. ‘’Hoje em dia a gente já fechou com marcas nacionais, assim como grandes empresas da nossa região. Então para a gente é gratificante a proporção que tudo isso tomou.’’ declara.

A página atualmente reúne 91 mil seguidores, sendo a maioria todos de Rio Branco e demais cidades Acreanas. As pessoas foram se interessando nesse formato novo e gostando das coisas que o casal posta, gerando assim, diversas interações nas redes sociais.

“A gente usa também a plataforma do Instagram de patrocinar para alcançar mais pessoas. Isso também ajuda muito. E graças a Deus, praticamente todos os nossos seguidores são todos daqui. Então é muito específico. A gente tem pessoas que vão assistir e vão consumir o que estamos divulgando. Além disso, temos seguidores no interior do estado.’’ menciona.

No início dessa trajetória, casal encontrou pessoas que acreditaram no que estavam mostrando e confiaram no trabalho que fazem. ‘’Fomos nos apegando nessas pessoas que falaram sim para gente e fomos mostrando como a gente trabalha. E aí foi crescendo e dando certo.’’ conta.

Antes eles procuravam as empresas. Hoje em dia, a demanda aumentou e a maioria dos lugares agora procura o serviço através do direct da @acre.dicas.

‘’Para quem é empreendedor e quer divulgar sua marca pode entrar em contato com a gente. Seja empresa grande ou pequena, não temos distinção. O objetivo é fazer com os lugares tenham visibilidade e ganhem também com isso, seja seguidores ou clientes novos.’’ conclui Luiza.