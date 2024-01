Casal de acreanos abre sex shop e oferece consultorias para “apimentar” relacionamento de clientes

Em meio à pandemia do covid-19, em 2020, o casal Teomayra Cristina e Antônio Lázaro, com 25 e 33 anos à época, que eram até então, proprietários de uma empresa de transportes de cargas em Rio Branco, resolveram inovar e investir em uma loja virtual de produtos de Sex Shop. Atualmente com espaço físico, o casal faz sucesso nas redes sociais mostrando os produtos e oferecendo consultorias de como utilizá-los para apimentar o relacionamento.

O empreendimento, que tem o nome Doze Boutique, oferece uma diversidade de produtos íntimos, como lubrificantes, vibradores e lingeries, gel beijável e perfumaria, que segundo os proprietários, são os mais vendidos da loja.

Segundo o casal, em entrevista à pagina Pequenas Empresas e Grandes Negócios, até a abertura do espaço físico, algumas pessoas não davam credibilidade para o negócio. “Algumas pessoas não davam credibilidade para o nosso trabalho, mas depois que abrimos o espaço, tudo mudou”, lembra.

Atualmente o público do sex shop é, em sua maioria, formado por mulheres entre os 20 e 50 anos. Além de procurar investir na qualidade e seleção dos produtos, o casal passou a oferecer consultorias para melhorar o relacionamento de seus clientes.

“Não só vendemos produtos íntimos, somos muito procurados pelos aconselhamentos amorosos. Nós fazemos a diferença ao quebrar um tabu e resgatar a intimidade sexual. Assim ajudamos a reconstruir relacionamentos”, explica Teomayra.

O casal, que é evangélico e está junto a 11 anos, conta que busca entender os problemas dos clientes, acolhendo-os com os conselhos e oferecendo os produtos íntimos.

“Vamos diretamente na dor, seja psicológica, espiritual, sejam traumas ou até situações de abuso. A gente acolhe, aconselha e oferece produtos íntimos”, conta a empreendedora.

Nas redes sociais, o casal mostra a rotina de trabalho e também falam sobre sexo e seus tabus, relacionamentos e situações do dia a dia. Em uma de suas publicações, de forma bem-humorada, Antônio Lázaro usou o meme “meu prefeito” para divulgar seu empreendimento. Em vídeo, ele vai até o sex shop comprar produtos íntimos para presentear o prefeito Tião Bocalom. O conteúdo teve mais de 8,5 mil visualizações no Instagram. Veja: