CBF divulga tabela da Copa Verde e competição começa no dia 21 de fevereiro

O departamento técnico da CBF divulgou nesta quinta, 4, a tabela da Copa Verde de 2024. A competição começa no dia 21 de fevereiro com duelos únicos na primeira fase e as finais estão programadas para os dias 24 de abril e 8 de maio.

Águia x Rio Branco

O Rio Branco vai enfrentar o Águia, de Marabá, em duelo bastante complicado. A CBF programou o confronto para o Zinho Oliveira, no interior do Pará. Se passar pelo Águia, o Estrelão vai jogar contra o Paysandu.

Humaitá x Trem

O Humaitá jogará contra o Trem, do Amapá, em confronto programado para a capital acreana. Em caso de classificação, o Tourão enfrenta o Remo na segunda fase.