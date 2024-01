CBLOL não corre risco de ser integrado a outra liga, diz gerente

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) não corre o risco de ser integrado a outra liga e perder vaga direta nos campeonatos internacionais, apesar de esse movimento ter acontecido com outras competições menores nos últimos anos. Quem garante é o gerente de produtos da Riot Games no Brasil, Igor Corrêa, que está à frente dos esports de LoL no país.

Jogadores do time de LoL da paiN Gaming durante final do 2º Split do CBLOL 2023 contra a LOUD, no Ginásio Geraldão, em Recife — Foto: Bruno Alvares & Cesar Galeão/Riot Games Eu vou tentar falar no limite do que eu posso. O CBLOL é muito estratégico e é tratado como liga ‘major’ de forma geral. A gente não vê risco nenhum de perder ‘seed’ e tudo mais, que é um movimento que está acontecendo em algumas outras regiões realmente por uma estratégia de deixar mais coeso o que aquelas regiões apresentam — disse o executivo, em entrevista coletiva a jornalistas.

Por muita fragmentação de servidores e algumas coisas que a gente via. A gente mesmo, acompanhando daqui, entende que elas não entregavam a audiência e vários outros fatores que a gente enxerga que o CBLOL, como produto, é muito sólido, frente várias outras, até bate de frente com liga ‘major’. A gente não vê risco disso, estrategicamente falando.

Questionado se, apesar de os times do CBLOL não serem competitivos internacionalmente, são a audiência e o engajamento da comunidade que salvam o campeonato de não ser rebaixado no circuito, Igor respondeu:

— De uma forma simplista, não é só isso que é levado em consideração quando se toma esta decisão. Tem vários fatores de negócio, representatividade, o que a Riot acredita e a presença da Riot, não só falando de esports, mas a Riot em cada um dos países. Com certeza tudo que a gente entrega como comunidade, como times, é muito importante, mas não necessariamente salva. Só que deixa a gente em um bom lugar.

Nos últimos anos, a Riot tem rebaixado a importância de algumas ligas regionais históricas, como Turquia e Japão, integrando-as a um circuito maior e tirando delas as vagas diretas nos campeonatos internacionais.