Celebrando 48 anos, deputado Gilberto Lira recebe convidados com festa; FOTOS

O Clube da AABB foi o lugar escolhido para a celebração marcante do aniversário do deputado estadual Gilberto Lira, que completou 48 anos no último dia 16 de janeiro. Em um evento repleto de calor humano, neste sábado (19), o parlamentar de Sena Madureira recebeu familiares, amigos e convidados ilustres, incluindo o deputado estadual Nicolau Júnior, o prefeito Mazinho Serafim, vereadores e renomados cantores locais e Rio Branco.

O encontro festivo reuniu centenas de pessoas para celebrar a vida e os feitos do deputado Gilberto Lira. O almoço foi acompanhado por uma variedade de bebidas para todos os presentes. Durante sua fala, Gilberto Lira se emocionou ao relembrar sua infância desafiadora na zona rural e destacou sua ascensão política, desde vereador até seu atual cargo como deputado estadual. A presença de sua família, incluindo os pais Maria José Lira e Chico Almeida, e irmãos, tornou o evento ainda mais especial. O deputado expressou gratidão pela presença de todos, especialmente pelos músicos. Sua história é marcada pela humildade e força de vontade, fundamentais para alcançar seus objetivos.

Mazinho Serafim, prefeito e amigo, agradeceu a amizade de Gilberto e parabenizou-o pelo sucesso alcançado. No palco, cantores como a banda Trio Furacão, liderada pelo casal Adaildes e Gê, prestaram homenagens especiais ao aniversariante.

Além disso, vereadores de Sena Madureira e secretários marcaram presença. Uma celebração que uniu política, amizade e música, deixando uma marca memorável no aniversário do deputado Gilberto Lira.

