Christina Rocha e Marcão do Povo estreiam nova atração no SBT

Comandando o Casos de Família, do SBT, por mais de 14 anos, Christina Rocha vai apresentar uma nova atração, desta vez em parceria com Marcão do Povo, na mesma emissora. Os dois vão estrear o “Agora é aqui”, que ainda está com nome temporário, no dia 26 de fevereiro, às 17h30.

Nesta quinta-feira (25/1), eles gravaram a chamada do programa nas ruas de São Paulo, aumentando ainda mais a expectativa do público do canal. Segundo o próprio SBT, uma terceira pessoa está sendo avaliada para completar a dupla e formar um trio.