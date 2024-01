“Churrasceta” e rifa do sexo: cafetina resiste ao tempo com boate raiz

À frente de um negócio tão antigo quanto a própria humanidade, a gaúcha Soraia Maria Saloum Rosso, carinhosamente conhecida como Tia Carmen, resiste ao tempo e mantém sua boate de entretenimento adulto a pleno vapor, mesmo com toda a influência digital que remodelou o mercado do sexo brasileiro.

Entre os trunfos e as inovações da cortesã de luxo está a famosa festa da “churrasceta”. Como o nome diz, o evento une duas das maiores paixões em estabelecimentos de tal porte.

Estourada nas redes sociais e fazendo a alegria de 304 mil seguidores no Instagram, Tia Carmen ampliou os negócios e também a sua clientela. De portas abertas desde 1998 em um tradicional ponto na rua Olavo Bilac, no bairro Azenha, próximo ao centro de Porto Alegre (RS), a boate Carmen´s ferve nas noites frias da capital gaúcha.

Com muito bom humor e criatividade, a loira de olhos castanhos rechaça o rótulo de cafetina e se refere às garotas de programa que trabalham na lida como “sobrinhas” ou “frequentadoras”. A casa arrasta a “macharada” principalmente após Grêmio ou Internacional entrarem em campo. Quando a vitória é colorada ou gremista, a boate fervilha.

Veja Tia Carmen convidando a clientela para a “churrasceta”:

Churrasceta

Justamente para aproveitar a animação masculina após as conquistas dos dois maiores clubes do estado, Tia Carmen meticulosamente criou a noite da “churrasceta”. Habilidosa, uma das meninas da boate assume os espetos e as grelhas, e conduz, com maestria, o “petit comité”.

Em uma área aberta da boate, onde as churrasqueiras em brasa tostam generosas peças de costela bovina, belas mulheres — a maioria universitárias entre 18 e 25 anos — desfilam pelo espaço. Em vídeos postados nas redes sociais, Tia Carmen mexe com o imaginário masculino quando convida os clientes para a “churrasceta”. “É um churrasco cor de rosa”, resumiu a empresária do sexo.

Surfando em uma onda de popularidade e sucesso, a boate chegou a contratar cantoras famosas para performar seus shows no palco da Carmen´s. Artistas como Gretchen, Rita Cadillac, Sheila Melo, Viviane Araújo e Valeska Popozuda já passaram pelo circuito de eventos da casa.

Rifa do sexo

Nas últimas semanas, Tia Carmen passou a divulgar uma rifa que chamou a atenção dos clientes mais cativos. O vencedor do concurso ganha um camarote super exclusivo com direito à presença de quatro meninas — chamadas pela casa de “recepcionistas” —, das 22h às 4h.

Veja Tia Carmen anunciando a rifa:

Mais que a companhia fogosa das mais belas garotas da casa, o sortudo ainda fatura um diversificado cardápio de bebidas liberadas: espumante Mia, Chandon, gin Tanqueray, coquetéis, água, whisky Johnnie Walker ( Red Label e Black Label ), Vodka Absolut e tônica à vontade.

O preço para concorrer a uma noite intensa de sexo regada a bebidas liberadas custa módicos R$ 0,69. No entanto, o cliente precisa comprar, ao menos, 10 quotas. Agora, quem estiver ávido para levar o camarote pode desembolsar até R$ 10.069, e sempre no Pix.