Chuva forte provoca enxurrada e alaga casas em bairro de Rio Branco; veja vídeo

A forte chuva que atingiu a capital Rio Branco na madrugada desta quarta-feira (10) provocou alagamentos e uma enxurrada no bairro Plácido de Castro, parte alta da cidade. Só nas últimas 24 horas, segundo a Defesa Civil Municipal, choveu 69 milimetros na capital.

Em um vídeo divulgado pelo site Na Hora da Notícia, uma moradora do bairro relata que a enxurrada é provocada por conta do igarapé no bairro.

“Essa é a situação do nosso bairro quando chove. Isso acontece por causa do córrego de esgoto que fica atrás, que está sempre aterrado com a água do Depasa. Quando chove, nosso bairro fica nessa situação, como vocês podem ver. As casas estão alagadas, tudo inundado”.

Assista: