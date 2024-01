Claudia Alencar ainda não tem previsão de alta, diz boletim médico

Internação em estado grave

A atriz Claudia Alencar foi internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro. Aos 73 anos, a artista conhecida pelo papel de Laura em Tieta, foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e estava em estado grave.

“Infelizmente minha mãe está internada em estado grave. Ela está batalhando contra uma infecção bacteriana aguda que acredito que veio por complicações depois de uma cirurgia na coluna que ela fez recentemente. Está barra pesada, mas ela é muito guerreira”, disse Yann Hatchuel, filho da artista, à Quem, na ocasião da internação.

Ele pontuou ainda que a mãe não tem piorado, mas que a melhora no quadro é lenta. Yann, que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, afirmou ainda que tem precisado resolver tudo à distância.

“Mas estamos com um grupo de amigos dela unido para ajudá-la e tem sempre alguém junto com ela lá no hospital”, explicou o filho de Claudia, que torce pela recuperação da mãe.

Na véspera do Natal, Claudia Alencar passou por uma cirurgia na coluna.