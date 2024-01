Clima esquenta entre Matteus e Deniziane no BBB24: “Cama perigosa”

Matteus concordou e completou: “No meio ainda, cheio de almofadas. Eu com umas três calças”, disse aos risos. “Parei, parei, estou brincando…Ai, ai, ai, respira. Nem sei o que eu vou falar no Raio-X”, completou.

Vale lembrar que Matteus já deixou claro o interesse por Anne, porém a sister diz que quer focar no jogo. Durante as carícias, ela também comentou que está perdendo as forças contra o brother. “Nossa senhora, véi. Você é muito… Pelo amor de Deus! Me dá força”, declarou.

Assista o vídeo de Matteus e Deniziane no BBB24: