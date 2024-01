Cocô no chão, calcinha ‘estropiada’ e mau cheiro: ex-BBBs e participantes contam como é o banheiro no reality show

Fezes, cocô, esterco, bosta, dejeto. As palavras podem até mudar — algumas, aliás, são impublicáveis por aqui —, mas o assunto que ocupa a cabeça (e outros órgãos) dos participantes do BBB 24 parece ser sempre o mesmo. Nesta quinta-feira (25), a paraense Alane se revoltou ao encontrar excremento no chão do banheiro. “Esse é o cúmulo de não saber conviver. Achei que ia passar por muita coisa no BBB, mas cocô no chão?”, indignou-se. “Não é brigadeiro?”, indagou Beatriz, que deixou o pagodeiro Rodriguinho constrangido ao revelar que faz o “número 2” com os dois pés apoiados na tábua do vaso sanitário. Nesta manhã, a produção do programa instalou uma placa no toalete orientando a forma correta de realizar a evacuação. E o tema segue na boca dos brothers…