Colisão entre motocicletas deixa duas pessoas gravemente feridas em Rio Branco

Na noite desta terça-feira (30), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas gravemente feridas no cruzamento das ruas Pernambuco com Via Parque, em Rio Branco (AC). O incidente ocorreu por volta das 20 horas.

Segundo relatos obtidos no local, Cleiton Saldanha Leite, de 30 anos, motoboy por aplicativo, trafegava pela rua Via Parque em sua motocicleta Honda Fan preta. No momento em que chegou ao semáforo do cruzamento, uma segunda moto, uma Honda Fan vermelha pilotada por João Victor Ferreira de Souza, de 22 anos, teria invadido o sinal vermelho, resultando na colisão lateral entre as duas motocicletas.

O impacto da batida foi tão intenso que ambas as motos ficaram parcialmente destruídas, e os dois motociclistas caíram ao solo, sofrendo ferimentos graves. Populares que testemunharam o acidente prontamente pararam para prestar socorro, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas chegaram rapidamente ao local e realizaram os procedimentos necessários. Cleiton Saldanha Leite e João Victor Ferreira de Souza foram estabilizados e encaminhados para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade do acidente, ambos permanecem em estado de saúde estável, lúcidos e orientados.

João Victor apresentou lesões mais severas, incluindo uma laceração no joelho esquerdo, um possível pneumotórax e algumas escoriações pelo corpo. Por outro lado, Cleiton teve apenas escoriações. Ambos foram entregues aos cuidados da equipe médica plantonista do Pronto Socorro, onde passarão por novas avaliações.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, foi informada sobre o acidente e esteve no local para colher informações. Os militares procederam com a confecção do Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT) e acionaram a equipe da Perícia Técnica para realizar os procedimentos periciais necessários para investigar as circunstâncias do incidente.