Com 400 produtos até 50% off, o Boticário apresenta “Boti Promo de Verão” 2024

A estação mais quente do ano chegou. E, com ela, muita gente já está pensando em renovar o estoque de produtos de beleza para garantir todo o cuidado que o corpo precisa na temporada. Investir em itens específicos para o verão, que prezam a leveza em suas fórmulas com bom custo-benefício, é um dos objetivos do consumidor neste período. Segundo estudos realizados pela consultoria McKinsey & Company, o público brasileiro inicia o ano de forma otimista, entretanto cautelosa: nove em cada dez consumidores estão adotando estratégias para reduzir custos, mas uma parcela significativa, 22%, ainda desembolsa valores para dispor de “mimos”, como a compra de itens de beleza e higiene pessoal.

Atento às expectativas do consumidor e oportunidades do período, o Boticário apresenta a primeira promoção de 2024: a Boti Promo de Verão, que até o dia 21 de janeiro vai garantir descontos de até 50% em mais de 400 itens selecionados de multicategorias.



Algumas dicas da Boti Promo de Verão: o Protetor Solar Corporal Gel Creme FPS 30 BOTI.SUN 200 g, de R$ 71,90 por R$ 60,90; o Protetor Solar Facial Antioxidante FPS 70 Boti.Sun Ultra Fluido, de R$ 69,90 por R$ 58,90. Egeo Cherry Blast Desodorante Colônia, de R$ 139,90 por R$ 69,90. Make B. apresenta 24% off nos batons líquidos favoritos de Make B. Retinol H+, com 24 horas de hidratação profunda, de R$ 51,90 por R$ 35,90. A Loção Hidratante de Banho e Pós Banho Boti Baby 150 g, de R$ 52,90 por R$ 36,90; Sophie Happy Colônia Infantil, de R$ 99,90 por R$ 79,90; e Quasar Next Colônia 50 ml, de R$ 89,90 por R$ 71,90