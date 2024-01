Com 75% da reforma da Ponte Metálica executada, Deracre traça ações para evitar acúmulo de balseiros

Uma equipe de engenheiros e técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), esteve reunida na manhã desta terça-feira, 9, com representantes da empresa Procec, que executa o reforço estrutural e elevação da Ponte Metálica Juscelino Kubitschek, em Rio Branco.

O encontro ocorreu no canteiro de obras da estrutura, na capital acreana, onde os envolvidos trataram do alinhamento de ações e estratégias em caso de enchente.

O presidente interino do Deracre, Ronan Fonseca Lemos, informou que a obra atingiu 75% de execução e o prazo para conclusão será ampliado em mais 30 dias, devido às fortes chuvas que atingiram o estado em dezembro.

A elevação das águas do Rio Acre atingiram 11,92m, de acordo com a Defesa Civil, em medição realizada, hoje, às 13h.

“Como medida preventiva, em relação à cheia do rio e os efeitos que podem gerar, uma avaliação é feita diariamente pela equipe de engenheiros e técnicos do órgão”, esclareceu Fonseca.

Além disso, Ronan explicou que as obras da ponte se concentram nos pilares centrais, principal sustentação da estrutura. “Trabalhadores removem aparelhos de apoio antigos e fazem a substituição por novos”, disse

Como medida preventiva, o Deracre tem uma embarcação e um flutuante de apoio permanentes ancorados no bairro da Base, que funcionam 24 horas. Isso ajuda no trabalho da equipe na retirada dos entulhos, galhos e troncos de árvores que ficam nos pilares.

Popularmente conhecida como Ponte Metálica, a estrutura foi construída há mais de 50 anos. O Deracre trabalha para garantir a segurança dos usuários, prolongar a vida útil dessa estrutura e minimizar os possíveis danos.