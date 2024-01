Com dívidas acumuladas, Corinthians recebe “ultimato” da Justiça para pagar advogados

Os problemas não param de bater à porta do Corinthians. Desta vez, uma decisão da Justiça de São Paulo deu ao clube alvinegro três dias para quitar uma dívida de R$ 320 mil com advogados que trabalharam em um processo da Caixa Econômica Federal contra a Arena Itaquera, estádio do Timão.

O imbróglio entre Corinthians e Caixa foi resolvido em um acordo selado ao final do ano passado, antes da eleição que elegeu Augusto Melo, opositor da antiga gestão de Duílio Monteiro.

Dívida e penhora

Segundo o acordo previsto entre o escritório Vella, Pugliese, Buosi e Guidoni e o Corinthians, os honorários seriam pagos em caso de um acordo, porém após o acordo fechado, os advogados entraram em contato com o clube, mas não conseguiram receber os valores que, de acordo com o contrato, são definidos em honorários fixos de R$ 140 mil, mais R$ 200 mil em caso de eventual acordo entre as partes antes de qualquer sentença no processo.

O escritório entrou com ação de execução contra o clube no início deste ano cobrando honorários por ter intermediado a operação, que defendeu o time alvinegro em uma cobrança de mais de R$ 530 milhões da Caixa contra a Arena Itaquera.

Na decisão da juíza Ana Carolina Castro, da 5ª Vara Cível do Tatuapé, consta que as contas do Corinthians serão penhoradas caso o valor não seja pago no tempo determinado – três dias.