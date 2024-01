Com novos reforços, Adesg realiza treinos em dois períodos em Senador Guiomard

O elenco da Adesg trabalha em dois períodos nesta sexta, 5, em Senador Guiomard, na sequência da preparação para a disputa do Campeonato Estadual. O lateral esquerdo Gustavo, zagueiro Bebê, o volante Patrick e os atacantes Pedro e Vinícius foram integrados ao grupo nesta quinta, 4.

“Chegaram mais cinco peças importantes e a meta de ter o grupo completo até o meio da próxima semana permanece. O nível de exigência vai aumentar a cada trabalho”, disse o técnico Zé Marco.

Mais dois atletas

O lateral esquerdo Domini e o atacante Alan serão incorporados ao elenco do Leão nesta sexta e a Adesg ficará com um grupo de 17 atletas para fechar a primeira semana de preparação.

Em Senador Guiomard

A diretoria da Adesg pensou na preparação do elenco em Rio Branco. Contudo, a falta de opções na capital e as boas condições do estádio em Senador Guiomard devem manter os principais trabalhos no município.