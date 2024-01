Com prorrogação, inscrições para o concurso da Sefaz encerram nesta sexta-feira

Em virtude dos problemas técnicos que deixaram o site da Cebraspe, banca organizadora do concurso da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), fora do ar, o governo resolveu prorrogar o prazo para as inscrições no certame até a próxima sexta-feira (12).

As inscrições poderão ser realizadas até às 16h, horário do Acre, pelo link https://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23. Ao todo, são 164 vagas ofertadas em diferentes cargos.

São 48 vagas para auditor da Receita Estadual (nível superior); 9 para contador (nível superior); 47 para especialista da Fazenda Estadual (nível superior); e 60 vagas para técnico da Fazenda Estadual (nível médio).

Os salários podem chegar a R$ 20 mil para o cargo de auditor, mais de R$ 9 mil para especialistas e contador e a mais de R$ 3 mil para o cargo de técnico.