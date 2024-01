Com saída de Gladson e Mailza, desembargadora Regina Ferrari assume o Governo

A desembargadora Regina Ferrari, presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), assumiu o Governo do Estado na manhã desta segunda-feira (9), de forma interina.

A mudança se dá porque o governador Gladson Cameli está indo para a China e a vice-governadora Mailza Assis cumpre outra agenda.

Gladson deve retornar para o Acre no próximo dia 15. Mailza chega em Rio Branco ainda nesta terça, à noite, e só deve assumir o Governo a partir desta quarta-feira (10).

O vice-presidente do TJAC, desembargador Luís Camolez responde em exercício pela presidência do tribunal.

A governadora em exercício Regina Ferrari disse ser uma satisfação contribuir com o estado mais uma vez como chefe de Estado.