Com um dia de atraso, MEC divulga resultado do Sisu 2024

Com um dia de atraso e após problemas técnicos, o Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quarta-feira (31/1), o resultado dos selecionados no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024. Esta será a única edição do programa neste ano.

A seleção da chamada regular do programa estava prevista para a tarde dessa terça (30/1). Contudo, precisou ser adiada devido a falhas na plataforma do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O site chegou a disponibilizar o botão para consulta, mas ele não respondia aos comandos.

No total, o Sisu ofertou 264.360 vagas, distribuídas entre 127 instituições de ensino superior. O critério para a seleção baseia-se nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — nesse caso, a edição de 2023.

Para conferir o resultado, basta acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e selecionar a opção “resultado da chamada regular”.

O período de matrícula em universidades, faculdades e institutos públicos começa nesta sexta-feira (2/2) e termina em 7 de fevereiro. Agora, os candidatos não selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre quarta (31/1) e 7 de fevereiro.

Veja o cronograma:

Resultados: 31 de janeiro

31 de janeiro Matrícula: de 2 a 7 de fevereiro

de 2 a 7 de fevereiro Lista de espera: manifestar interesse entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro

manifestar interesse entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro Convocação da lista de espera: 16 de fevereiro

Problemas técnicos

Nessa terça, diversos candidatos relataram erros no momento de verificar os resultados na plataforma do MEC. À noite, a pasta da Educação emitiu uma nota informando que a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação “identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação”.

“A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC, área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada, identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024 para esta quarta-feira, 31, em horário a ser divulgado”.

O que é o Sisu

Desde 2010, o Sisu é a principal porta de entrada de milhares de estudantes ao ensino superior. O processo seletivo do Ministério da Educação consiste em um sistema que reúne vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior, sejam federais, estaduais ou municipais.