Companheiros indesejados: veja casos de insetos encontrados em partes do corpo; vídeo

A revista científica American Journal of Gastroenterology registrou o caso de um homem de 63 anos que encontrou uma mosca intacta dentro do intestino durante um exame, nos EUA.

O paciente, com histórico de hipertensão, asma, problemas cardíacos e zumbido nos ouvidos, fazia uma colonoscopia preventiva quando os médicos detectaram a mosca.

O inseto estava imóvel, e o homem não soube dizer como entrou no cólon. De acordo com ele, as recomendações médicas antes do exame foram seguidas. Ele relatou ter ingerido pizza e alface em uma refeição noturna dois dias antes, mas não recorda ter observado uma mosca nos alimentos.

De acordo com os médicos responsáveis, o caso representa uma ‘descoberta muito rara na colonoscopia’. Os profissionais não conseguiram solucionar o ‘mistério’ de como a mosca intacta chegou até o cólon transverso.

O risco de encontrar animais no corpo já foi registrado em outros casos. Em 2017, médicos na Índia retiraram uma barata viva da cabeça de uma mulher de 42 anos. Segundo o médico responsável pela remoção, o bicho entrou profundamente pelo nariz até quase a base do crânio, e permanecia vivo quase 12 horas depois. A barata viva, com movimentos nas patas, foi extraída com um instrumento de sucção.