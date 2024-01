Edital Funai publicado; vagas no CNU com inicial de R$ 7.697,02

O edital Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) foi publicado! Por meio do Concurso Nacional Unificado, o certame oferta 20 vagas para Especialista em Indigenismo, com remuneração inicial de até R$ 7.697,02.

A seguir, confira as principais informações sobre o certame, como vagas, remunerações, provas e inscrições.

Antes disso, veja o resumo do edital:

Banca: Cesgranrio

Vagas: 20

Cargos: Especialista em Indigenismo

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais: até R$ 7.697,02.

Inscrições: 19/1 até 9/2

Taxas: R$ 90,00

Provas: 5/5

Edital bloco 1

Vagas do edital Funai

O edital Funai oferta 20 vagas para Especialista em Indigenismo nas especialidades de engenharia e arquitetura. Veja na tabela abaixo a distribuição das ofertas:

Remunerações do edital Funai

Os futuros aprovados no cargo de Especialista em Indigenismo, nas especialidades de arquitetura e engenharia, receberão mensalmente o valor de R$ 7.697,02. Confira a composição da quantia:

R$ 3.281,35 de vencimento básico;

R$ 892,47 de Gratificação de apoio à execução da Política Indigenista (GAPIN);

R$ 3.523,20 de Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos (GDACE).

Lembrando que a carga horária semanal é de 40 horas.

Requisitos do edital Funai

Para o cargo de Especialista em Indigenismo na especialidade de arquitetura é exigido Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em Arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe.

Já para a especialidade de engenharia é necessário possuir Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe.

Atribuições do edital Funai

Listamos as principais atribuições do futuro servidor, de acordo com cada especialidade. Veja:

Arquitetura

Atribuições voltadas às atividades especializadas de promoção e defesa dos direitos assegurados pela legislação brasileira às populações indígenas, a sua proteção e melhoria de sua qualidade de vida;

Realização de estudos voltados à demarcação, regularização fundiária e proteção de suas terras;

Regulação e gestão do acesso e do uso sustentável das terras indígenas;

Formulação, articulação, coordenação e implementação de políticas dirigidas aos índios e suas comunidades.

Engenharia

Atribuições voltadas às atividades especializadas de promoção e defesa dos direitos assegurados pela legislação brasileira às populações indígenas;

Formulação, articulação, coordenação e implementação de políticas dirigidas aos índios e suas comunidades;

Planejamento, organização, execução e avaliação de atividades inerentes à proteção territorial, ambiental, cultural e dos direitos indígenas; acompanhamento e fiscalização das ações desenvolvidas em terras indígenas ou que afetem

direta ou indiretamente os índios e suas comunidades; estudos e pesquisas.

Inscrições do edital Funai

As inscrições do edital Funai devem ser realizadas entre 19/1 até 9/2 no site do Concurso Nacional Unificado! A taxa de participação é de R$ 90.

É importante lembrar que, durante o ato da inscrição, o candidato deverá selecionar os cargos e especialidades de um só bloco, indicando o índice de prioridade de cada um.

Caso o candidato não obtenha nota suficiente, poderá ser conduzido a lista de espera nos órgãos de maior preferência.

Etapas e provas do edital Funai

Veja as etapas e provas do certame:

Primeira etapa

Primeira fase: exame de habilidades e conhecimentos;

Segunda fase: perícia médica (avaliação biopsicossocial);

Terceira fase: procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

Quarta fase: procedimento de verificação documental complementar para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas, para os cargos da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI).

Segunda etapa

Segunda Etapa: destinada a avaliação de títulos.

Provas objetivas

As provas objetivas serão compostas por 20 questões de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos. Veja a contagem dos pontos:

Prova discursiva

A avaliação discursiva contará com a produção de uma questão dissertativa com até 30 linhas.

O número de provas discursivas corrigidas será igual a nove vezes o número total de vagas imediatas.

Os candidatos que zerarem a prova ou se identificarem, de alguma forma, no exame, serão eliminados.

Prova de títulos

Nesta fase haverá a atribuição de pontos para candidatos com especializações, como doutorado, por exemplo. Confira a tabela abaixo e entenda melhor como será feito o cálculo:

Locais de aplicação das provas

Norte – 40 municípios – Concurso Nacional Unificado

I. dois no Estado do Acre:

Cruzeiro do Sul; e

Rio Branco.

II. nove no Estado do Amazonas:

Coari;

Itacoatiara;

Lábrea;

Manaus;

Manicoré;

Parintins;

São Gabriel da Cachoeira;

Tabatinga: e

Tefé.

III. três no Estado do Amapá:

Laranjal do Jari;

Macapá ; e

; e Oiapoque.

IV. dezessete no Estado do Pará:

Altamira;

Ananindeua;

Belém ;

; Bragança;

Breves;

Cametá;

Itaituba;

Marabá;

Monte Alegre;

Oriximiná;

Paragominas;

Parauapebas;

Redenção;

Santana do Araguaia;

Santarém;

São Félix do Xingu; e

Tucuruí.

V. quatro no Estado de Rondônia:

Ariquemes;

Ji-Paraná;

Porto Velho ; e

; e Vilhena.

VI. dois no Estado de Roraima:

Boa Vista ; e

; e Rorainópolis.

VII. três no Estado do Tocantins:

Araguaína;

Gurupi; e

Palmas.

Nordeste – 61 municípios – Concurso Nacional Unificado

I. duas no Estado de Alagoas:

Arapiraca; e

Maceió.

II. dezoito no Estado da Bahia:

Barreiras;

Bom Jesus da Lapa;

Brumado;

Camaçari;

Eunápolis;

Feira de Santana;

Guanambi;

Ilhéus;

Irecê;

Itaberaba;

Jacobina;

Jequié;

Lauro de Freitas;

Paulo Afonso;

Ribeira do Pombal;

Salvador ;

; Teixeira de Freitas; e

Vitória da Conquista.

III. oito no Estado do Ceará:

Caucaia;

Crateús;

Fortaleza ;

; Iguatu;

Juazeiro do Norte;

Quixadá;

Maracanau; e

Sobral.

IV. nove no Estado do Maranhão:

Bacabal;

Balsas;

Caxias;

Chapadinha;

Imperatriz;

Pinheiro;

Presidente Dutra;

Santa Inês; e

São Luís.

V. quatro no Estado da Paraíba:

Campina Grande;

João Pessoa ;

; Patos; e

Sousa.

VI. sete no Estado de Pernambuco:

Jaboatão dos Guararapes;

Olinda;

Caruaru;

Garanhuns;

Petrolina;

Recife ; e

; e Serra Talhada.

VII. sete no Estado do Piauí:

Bom Jesus;

Corrente;

Floriano;

Parnaíba;

Picos;

São Raimundo Nonato; e

Teresina.

VIII. quarto no Estado do Rio Grande do Norte

Parnamirim;

Caicó;

Mossoró; e

Natal.

IX. duas no Estado de Sergipe:

Aracaju ; e

; e Itabaiana.

Centro-Oeste – 22 municípios – Concurso Nacional Unificado

I. uma no Distrito Federal:

Brasília.

II. nove no Estado do Goiás:

Aparecida de Goiânia

Catalão;

Goianésia;

Goiânia ;

; Iporá;

Itumbiara;

Mineiros;

Porangatu; e

Rio Verde.

III. quatro no Estado do Mato Grosso do Sul:

Campo Grande ;

; Corumbá;

Dourados; e

Três Lagoas.

IV. oito no Estado do Mato Grosso:

Alta Floresta;

Barra do Garças;

Cáceres;

Cuiabá ;

; Rondonópolis;

Sinop;

Tangará da Serra; e

Várzea Grande.

Sudeste – 68 municípios

I. seis no Estado do Espírito Santo:

Serra Velha;

Vila Velha;

Cachoeira do Itapemirim;

Colatina;

São Mateus; e

Vitória.

II. vinte e seis no Estado de Minas Gerais:

Betim;

Contagem;

Almenara;

Araçuaí;

Araxá;

Belo Horizonte ;

; Curvelo;

Diamantina;

Divinópolis;

Governador Valadares;

Ipatinga;

Ituiutaba;

Janaúba;

Januária;

Juiz de Fora;

Lavras;

Montes Claros;

Muriaé;

Paracatu;

Passos;

Patos de Minas;

Pirapora;

Pouso Alegre;

Teófilo Otoni;

Uberaba; e

Uberlândia.

III. onze no Estado do Rio de Janeiro:

Belford Roxo;

Duque de Caxias;

Niterói;

Nova Iguaçu;

São Gonçalo;

São João de Meriti;

Cabo Frio;

Campos dos Goytacazes;

Petrópolis

Rio de Janeiro ; e

; e Volta Redonda.

IV. vinte e sete no Estado de São Paulo:

Caçapava;

Guarulhos;

Santos;

Hortolândia;

Jacarei;

Mauá;

Mogi das Cruzes;

Osasco;

Paulinia;

Santo Andrá;

São Bernardo do Campo;

São Caetano do Sul;

Taboão da Serra;

Valinhos;

Vinhedo;

Araçatuba;

Bauru;

Campinas;

Itapeva;

Marília;

Piracicaba;

Presidente Prudente;

Ribeirão Preto;

São José do Rio Preto;

São José dos Campos;

São Paulo ; e

; e Sorocaba.

Sul – 26 municípios

I. nove no Estado do Paraná:

São José dos Pinhais;

Cascavel;

Curitiba ;

; Guarapuava;

Londrina;

Maringá;

Paranaguá;

Ponta Grossa; e

Umuarama.

II. dez no Estado do Rio Grande do Sul:

Farroupilha;

Bagé;

Caxias do Sul;

Passo Fundo;

Pelotas;

Porto Alegre ;

; Santa Cruz do Sul;

Santa Maria;

Santo Ângelo; e

Uruguaiana.

III. oito no Estado de Santa Catarina:

São José;

Caçador;

Chapecó;

Blumenau;

Criciúma;

Florianópolis ;

; Joinville; e

Lages.

Horários de aplicação das provas

As provas objetivas de Conhecimentos Gerais e Discursiva e de Conhecimentos Específicos serão aplicadas em turnos diferentes. Veja:

Manhã: Conhecimentos Gerais e Discursiva (2 horas e 30 minutos de duração);

Tarde: Conhecimentos Específicos (3 horas e 30 minutos de duração).

Conteúdo programático

CONHECIMENTOS GERAIS 1 POLÍTICAS PÚBLICAS 1.1 Introdução às políticas públicas: conceitos e tipologias. 1.2 Ciclos de políticas públicas: agenda e formulação; processos de decisão; implementação, seus planos, projetos e programas; monitoramento e avaliação.1.3 Institucionalização das políticas em Direitos Humanos como políticas de Estado. 1.4 Federalismo e descentralização de políticas públicas no Brasil: organização e funcionamento dos sistemas de programas nacionais. 2 DESAFIOS DO ESTADO DE DIREITO: DEMOCRACIA E CIDADANIA 2.1 Estado de direito e a Constituição Federal de 1988: consolidação da democracia, representação política e participação cidadã. 2.2 Divisão e coordenação de Poderes da República. 2.3 Presidencialismo como sistema de governo: noções gerais, capacidades governativas e especificidades do caso brasileiro. 2.4 Efetivação e reparação de Direitos Humanos: memória, autoritarismo e violência de Estado. 2.5 Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH-3 (Decreto nº 7.037/2009). 2.6 Combate às discriminações, desigualdades e injustiças: de renda, regional, racial, etária e de gênero. 2.7 Desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática. 3 ÉTICA e INTEGRIDADE. 3.1 Princípios e valores éticos do serviço público, seus direitos e deveres à luz do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994). 3.2 Governança pública e sistemas de governança (Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017). Gestão de riscos e medidas mitigatórias na Administração Pública. 3.3 Integridade pública (Decreto nº 11.529/2023). 3.4 Transparência e qualidade na gestão pública, cidadania e equidade social. 3.5 Governo eletrônico e seu impacto na sociedade e na Administração Pública. Lei nº 14.129/2021. 3.6 Acesso à informação. Lei nº 12.527/2011. 3.7 Transparência e imparcialidade nos usos da inteligência artificial no âmbito do serviço público. 4 DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA SOCIEDADE 4.1 Diversidade de sexo, gênero e sexualidade; diversidade étnico-racial; diversidade cultural. 4.2 Desafios sociopolíticos da inclusão de grupos vulnerabilizados: crianças e adolescentes; idosos; LGBTQIA+; pessoas com deficiências; pessoas em situação de rua, povos indígenas, comunidades quilombolas e demais minorias sociais. 5 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 5.1 Princípios constitucionais e normas que regem a administração pública (artigos de 37 a 41 da Constituição Federal de 1988). 5.2 Estrutura organizacional da Administração Pública Federal (Decreto Lei nº 200/1967). 5.3 Agentes públicos: Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações). 6 FINANÇAS PÚBLICAS 6.1 Atribuições econômicas do Estado. 6.2 Fundamentos das finanças públicas, tributação e orçamento. 6.3 Financiamento das Políticas Públicas: estrutura de receitas e despesas do Estado brasileiro. 6.4 Noções de orçamento público: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 6.5 Federalismo fiscal no Brasil; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

