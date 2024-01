Concurso Bacen: edital retificado; veja o que muda!

O edital do Concurso Bacen (Banco Central do Brasil) passou por uma retificação! De acordo com a publicação feita no Diário Oficial, ficaram alterados itens referentes ao cronograma de atividades; veja:

Vale lembrar que o certame oferta 100 vagas para analista, nas especialidades de Economia e Finanças (50) e TI (50), com salário mensal de R$ 20.924,80.

Panorama do Concurso Bacen

Conforme dito, o edital Bacen lança mão de 100 vaga para Analista, sendo 50 ligados a área de Economia e Finanças e 50 de TI.

Para se candidatar ao cargo é necessário possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer área de formação.

As inscrições ocorrem no site do Cebraspe entre os dias 22/1 e 20/2, mediante a taxa de participação de R$ 150.

O certame será composto pelas seguintes etapas:

Primeira etapa

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; e

avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Segunda etapa

Programa de Capacitação (Procap), de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva contará com 190 questões de julgamento CERTO ou ERRADO, ao passo que a discursiva consistirá em uma dissertação acerca das atualidades e uma questão dissertativa sobre os conhecimentos específicos do cargo/área.

Lembrando que ambos os exames serão realizados nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal no dia 19 de maio.