Concurso Caixa: novo edital, salários e mais; veja guia completo!

Excelente notícia para os concurseiros que aguardam a realização de um novo concurso Caixa: o edital de abertura do certame está previsto para ser publicado até o dia 11 de fevereiro de 2024!

Em contato com o Direção Concursos, a Caixa Econômica Federal afirmou que o edital está em fase de elaboração. O concurso Caixa ofertará 4.000 vagas (imediatas e cadastro reserva) de nível médio, além de 50 vagas para cargos de nível superior (imediatas e cadastro reserva).

Dessa forma, a distribuição das 4.050 vagas do concurso Caixa será realizada da seguinte forma:

É importante mencionar, ainda, que os trâmites para a abertura do certame têm caminhado rapidamente e o extrato de contrato entre o banco e a organizadora Fundação Cesgranrio já foi publicado.

Os aprovados para o cargo de Técnico Bancário receberão salário inicial no valor de R$ 3.762,00. Já para os cargos de nível superior, os salários iniciais serão de R$ 11.186,00 para Médico do Trabalho e R$ 14.915,00 para Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Confira, a seguir, um GUIA COMPLETO, com todos os detalhes que você precisa saber sobre o próximo concurso Caixa!

Conforme anunciado, com exclusividade, pelo Direção Concursos, a Fundação Cesgranrio foi contratada para organizar o novo concurso Caixa, que ofertará 4.050 vagas de níveis médio e superior de formação.

O extrato de contrato entre o banco e a organizadora foi publicado em 15 de janeiro e o próximo passo para a realização da seleção será a divulgação do edital de abertura.

Vale lembrar que a previsão é que o edital seja publicado até 11 de fevereiro de 2024.

O contrato acessado pelo Direção Concursos prevê os seguintes valores de taxas de inscrição para o próximo concurso Caixa:

Confira o que diz o documento:

O contrato terá duração de 24 meses, contados a partir do dia 10 de janeiro de 2024, podendo ser prorrogado.

Ainda segundo o contrato, as avaliações poderão ser compostas por prova objetiva, prova discursiva, redação e/ou

prova de títulos. A definição ficará a critério da Caixa.

Além disso, poderá ser solicitada a realização de concurso exclusivo para pessoa com deficiência. Em relação à amplitude do certame, vale mencionar que poderá ser de caráter nacional, regional ou em polos específicos.

Confira trecho do documento:

Concurso de 2014 encerrado; novo edital a caminho

Em dezembro de 2023, foi anunciada a convocação dos 800 aprovados no certame de 2014. O ato abriu caminho para a realização de um novo concurso Caixa.

Vale esclarecer que o edital de 2014 possuía validade de dois anos, ou seja, até 2016. No entanto, após intervenção do Ministério Público, a vigência da seleção foi prorrogada até o ano de 2023.

O Ministério Público impetrou Ação Civil Pública (ACP) para que a Caixa Econômica convocasse os aprovados. O certame registrou quase 1,2 milhão de candidatos inscritos e o total de 32.879 mil candidatos aprovados.

Presidente da Caixa confirma novo concurso

Já no mês de novembro de 2023, o anúncio oficial da realização do concurso Caixa partiu do novo presidente do banco, Carlos Vieira Fernandes.

“[O concurso] é uma forma da Caixa contribuir com a redução do déficit nesse segmento do emprego. Vamos primeiramente promover, ainda esse ano, um programa de desligamento voluntário de servidores. Na última reunião da diretoria, já definimos um orçamento destinado a esse público, para fazer um primeiro processo, que é o de desligamento, e aí com isso abrir espaço pra que a gente possa fazer um concurso público substancial, robusto pra trazer novos servidores a caixa”, afirmou o dirigente.

Apesar da boa notícia, ainda não existem informações concretas a respeito do cargos e quantitativo de vaga a serem ofertadas em edital. Estudos estão em andamento para o levantamento de dados.

19.453 convocados no último concurso Caixa

Em contato com o Direção Concursos, a Caixa Econômica Federal informou que convocou 19.453 candidatos aprovados no último concurso, realizado em 2014.

Deste total, foi efetivada a contratação de 12.469 novos empregados durante o período de validade do certame.

Este é um excelente indicativo de que o novo concurso Caixa poderá convocar milhares de aprovados.

Qual é o salário de um Técnico Bancário aprovado no concurso Caixa?

De acordo com a assessoria da Caixa Econômica Federal, os aprovados no concurso Caixa para o cargo de Técnico Bancário receberão salário inicial no valor de R$ 3.762,00.

Já para os cargos de nível superior, os salários iniciais serão de R$ 11.186,00 para Médico do Trabalho e R$ 14.915,00 para Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Além dos vencimentos básicos, o aprovado terá direito aos seguintes benefícios:

Auxílio refeição/alimentação – R$ 831,16;

Auxílio cesta/alimentação – R$ 654,87;

Auxílio 13ª Cesta Alimentação – R$ 654,87;

Auxílio Creche/Babá – R$ 502,98;

Auxílio saúde;

Auxílio transporte;

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente;

Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

Programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e

Contrato de trabalho regido pela CLT e, portanto, com direito a FGTS, dentre outras vantagens.

Concurso Caixa – atribuições

prestar atendimento e fornecer as informações solicitadas pelos clientes e público;

efetuar todas as atividades administrativas necessárias ao bom andamento do trabalho na Unidade;

operar microcomputador, terminais e outros equipamentos existentes na Unidade;

instruir, relatar e acompanhar processos administrativos e operacionais de sua Unidade;

efetuar cálculos diversos referentes às operações, programas e serviços da CAIXA;

elaborar e redigir correspondências internas e(ou) destinadas aos clientes e ao público;

preparar o movimento diário;

manter atualizadas operações, programas e serviços implantados eletronicamente;

dar andamento em processos e documentos tramitados na Unidade;

realizar trabalho relativo à edição de textos e planilhas eletrônicas, arquivo, pesquisa cadastral, controle de protocolo e demais atividades operacionais;

elaborar e preparar mapas, gráficos, relatórios e outros documentos, quando solicitado;

realizar outras atribuições correlatas;

divulgar e promover a venda dos produtos da CAIXA.

Como foi o edital de 2021?

O concurso Caixa de 2021 foi destinado ao provimento de 1.100 vagas de Técnico Bancário novo. As vagas foram destinadas para os candidatos com deficiência. O certame foi organizado pela banca Cesgranrio.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas sobjetivas

O cargo de técnico bancário terá como exigência a cobrança das seguintes disciplinas (e número de questões):

Português (10)

Matemática Financeira (10)

Conhecimentos Bancários (10)

Informática (10)

Probabilidade e estatística (5)

Atendimento bancário (15)

Todas as disciplinas terão apenas peso 1.

Já o cargo de técnico bancário – tecnologia da informação terá como exigência a cobrança das seguintes disciplinas (e número de questões):

Português (10)

Matemática Financeira (10)

Conhecimentos Bancários (10)

Tecnologia da Informação (30)

A redação, para ambos os cargos, terá apenas caráter eliminatório, ou seja, não tem o condão de classificar melhor o candidato. O valor total será de 100 pontos. A pontuação mínima exigida é de 50 pontos (para não ser eliminado).

As provas serão aplicadas em diversas cidades localizadas em todos os estados brasileiros, conforme previsto no edital de abertura do concurso Caixa.

Concurso Caixa 2014

O concurso Caixa realizado em 2014 ofertou oportunidades para Técnico Bancário (nível médio), Médico do Trabalho e Engenheiro (Superior). Seleção foi organizada pelo Cebraspe e contou com mais de 30 mil aprovados. Na época, salário inicial ia de R$ 2.025,00 até R$ 8.041,00.

Para os cargos de nível médio, estrutura das provas objetivas foi da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 14 itens com peso 2

Demais conteúdos referentes aos conhecimentos básicos: 36 itens com peso 1

Conhecimentos específicos: 70 itens com peso 2

Além disso, candidatos passaram por uma prova discursiva. Todos os conteúdo cobrados no concurso Caixa foram:

Língua Portuguesa

Matemática

Raciocínio lógico

Atualidades

Ética

Legislação Específica

Atendimento

Conhecimentos Bancários

